Roma, 19 gen. (askanews) - Nei grandi colpi di mercato delle squadre cinesi, che hanno acquistato a suon di milioni assi del calcio ai top club europei (su tutti Oscar, Carlos Tevez, Jackson Martinez e Axel Witsel), girano cifre "che non sono comprensibili" e presto dovrebbe esserci "un rallentamento". E' la previsione del presidente del Coni, Giovanni Malagò.

"Io non sono nessuno per dire onestamente che cosa è morale e che cosa non lo è, in un mercato fatto da domanda e offerta", ha spiegato il capo dello sport italiano, a margine della presentazione della partnership tra Toyota e Comitato Olimpico, "Però, non serve essere presidente del Coni per dire che ci sono delle cifre e degli ingaggi che onestamente chi conosce il mondo del calcio e sa di che cosa si parla sono assolutamente con poco senso. Questo è un dato di fatto".

Chiaro che se poi, ha proseguito Malagò, "c'è qualcuno che vuole un certo giocatore perché fa parte di un programma che a sua volta coinvolge non un bacino di utenza come l'Italia o l'Europa ma un miliardo e 400 milioni di persone, le dinamiche sono diverse. Mi sembra che però, da quello che mi risulta, forse si sono resi conto che hanno ecceduto. Io penso che ci sarà un rallentamento perché oggettivamente ho visto numeri e cifre che non sono comprensibili".