Londra, 24 feb. (askanews) - La gratitudine nel calcio non parla inglese. Claudio Ranieri è stato esonerato dalla guida tecnica del Leicester. Il tecnico romano, tra la sorpresa di tutto il mondo attualmente campione in carica della Premier League, la serie A del calcio d'oltre Manica, dopo avere vinto uno scudetto irripetibile con un organico a dir poco modesto, non è riuscito a ripetere la splendida stagione con la squadra che ora naviga nei bassifondi della classifica. Anche se nelle scorse ore, il Leicester era uscito a testa alta dalla sfida di andata degli ottavi di Champions, sconfitto 2-1 in casa del Siviglia.

Il club ha deciso di licenziare anche i collaboratori di Ranieri, Paolo Benetti e Andrea Azzalin. Nel comunicato del Leicester City Football Club che annuncia l'esonero si ripercorre la storia di Ranieri alla guida della squadra: "Claudio ha portato la Foxes a raggiungere il più grande trionfo in 133 anni di storia del club quando la scorsa stagione siamo stati incoronati campioni d'Inghilterra per la prima volta. Il suo profilo è senza dubbio quello del tecnico di maggior successo di tutti i tempi del Leicester. Tuttavia, i risultati raccolti nella stagione in corso hanno posto il club campione della Premier in una situazione di pericolo e per questo il Consiglio a malincuore ritiene che un cambio della guida tecnica, sicuramente doloroso, sia necessario per il supremo interesse del club".

