Calcio, Germania: tifosi Dortmund aggrediscono quelli del Lipsia

Berlino, 5 feb. (askanews) - Tifosi del Borussia Dortmund hanno aggredito un gruppo di sostenitori del Lipsia, tra i quali "donne e bambini", che seguivano la loro squadra in trasferta in una delle sfide più attese ieri in Bundesliga. Lo ha annunciato la polizia.

Alcuni degli 8.500 supporter del Lipsia sono stati aggrediti con lattine e sassi davanti al Signal Iduna Park, lo stadio del Borussia Dortmund, dove 81.630 spettatori hanno assistito alla vittoria 1-0 dei Gialloneri.

"Prima della partita, nel quartiere di Strobelallee (intorno allo stadio), lattine e pietre sono state lanciate contro i tifosi del Lipsia", ha spiegato la polizia in una nota. Il Borussia Dortmund ha condannato queste violenze, mentre 28 persone sono state arrestate per possesso di esplosivi, violenze e lesioni, oltre a problemi di ordine pubblico.

(fonte AFP)