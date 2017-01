Calcio, Gandini: su sponsorizzazione Roma cerca partner giusto

Roma, 17 gen. (askanews) - Sul jersey sponsor, il marchio sulla maglia che alla Roma manca dalla stagione 2013, la società giallorossa "sta lavorando molto alacremente alla ricerca del partner giusto". Lo ha sottolineato Umberto Gandini, amministratore delegato del club, in occasione della presentazione a Trigoria della partnership con Linkem.

"Posso soltanto dire - ha detto Gandini in conferenza stampa - che l'azienda già sta lavorando molto alacremente alla ricerca del partner giusto. Il fatto di aver portato marchi come Nissan, Linkem penso sia il chiaro segnale del partner che stiamo cercando per la sponsorizzazione ufficiale. Siamo moderatamente ottimisti che riusciremo a trovare quel connubio che stiamo cercando".

Davide Rota, amministratore delegato di Linkem, non ha escluso che la partnership con la Roma possa in seguito estendersi alla sponsorizzazione sulle maglie della prima squadra (il marchio apparirà su quella della formazione Primavera, campione d'Italia in carica). "Per quanto riguarda il futuro, siamo sicuramente interessati", le parole dell'ad Rota, "Vediamo questa come la prima tappa di un percorso e come tale la stiamo gestendo. Lo vediamo come un primo pezzo del cammino e siamo ottimisti di poter fare altre tappe nel futuro".