Calcio, club cinesi non potranno schierare più di tre stranieri

Roma, 17 gen. (askanews) - Dopo aver fatto shopping di grandi nomi del calcio, la Cina cerca di porre un limite alle spese "irrazionali", in base a un'indicazione arrivata direttamente dal presidente Xi Jinping. Secondo quanto riferisce oggi il sito del Quotidiano del Popolo, giornale del Partito comunista cinese, la federcalcio della Repubblica popolare ha messo un tetto di tre stranieri per i campionati nazionali.

A partire dalla nuova stagione che inizia a marzo, spiega il giornale, i club della Super League e della China League One potranno usare solo tre stranieri nelle partite. Finora erano cinque.

"I club stanno investendo in maniera irrazionale in star straniere, che portano alle stelle costi e retribuzioni, dimenticando di coltivare i giocatori locali", ha affermato l'Associazione calcio cinese. "Le nuove regole - ha continuato -forniranno più opportunità per i giocatori locali e aiuteranno a regolare le operazioni finanziarie dei club".

Il governo di Pechino ha messo in campo una strategia per rendere la Cina una potenza del calcio entro il 2050. Questo ha portato a un boom di acquisti, con l'arrivo nella Repubblica popolare di nomi come Carlos Tevez, Ezequiel Lavezzi, Oscar, Hulk e l'italiano Graziano Pellè. Nella Republica popolare sono finiti anche importanti tecnici, come Marcello Lippi e Sven Goran Eriksson.