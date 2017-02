Calcio, classifica di serie A sostanzialmente delineata

Roma, 27 feb. (askanews) - Campionato di serie A sostanzialmente finito in testa e in coda. Quando mancano 12 giornate al termine della stagione 2106-17 e' probabile che in classifica generale possa avvenire solo qualche aggiustamento. Anche se e' vero che bisognera' aspettare l'esito di Roma-Napoli di sabato prossimo per aggiudicare ''definitivamente'' il secondo posto. Anzi, nel caso di successo dei giallorossi a rischio potrebbe essere la terza posizione dei partenopei che potrebbero vedere avvicinarsi pericolosamente, soprattutto, Atalanta e Lazio ed anche Inter e Milan non lascerebbero intentata la risalita verso l'ultimo posto utile per l'Europa che conta. Difficile, tuttavia, che la maggiore qualita' degli uomini di Sarri sulle dirette inseguitrici alla lunga non sia fattore premiale.

Ieri la netta ma anche un po' contestata vittoria della Roma sull'Inter a San Siro sembra, quindi, aver delineato la classifica finale. Giallorossi, al di la' degli episodi, apparsi nettamente superiori ai nerazzurri cosi' come eccellenti sono sembrate le scelte di Spalletti rispetto a quelle di Pioli al quale va sicuramente la ''colpa'' di aver lasciato soli sulle fasce Candreva e Perisic. Invece di infoltire il centrocampo, il tecnico nerazzurro avrebbe probabilmente dovuto rafforzare le corsie laterali dove tra le fila della Roma non agivano Cafu' e Candela ma ''appena'' Bruno Peres e Juan Jesus. Ma non e' detto che Nainggolan e compagni non avrebbero trovato comunque la via del successo.

Domani, intanto, e' gia Coppa Italia. Si parte domani sera con la semifinale di andata Juventus-Napoli per proseguire mercoledi' con l'altra semifinale, il derby capitolino Lazio-Roma. A proposito di giallorossi, vedremo come Spalletti gestira' il quintuplo impegno (Lazio, Napoli, Lione, Palermo, Lione) in soli 16 giorni. Probabile, ma non scontato, che il tecnico toscano attui un po' di turn over proprio nella sentitissima stracittadina. red