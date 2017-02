Cairo: "Veltroni? Più che un nome serve un manager bravo"

Roma, 8 feb. (askanews) - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, frena sulla possibilità che Walter Veltroni possa diventare il nuovo presidente della Lega di serie A. "Veltroni, sinceramente è una cosa di cui non sapevo assolutamente nulla". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, a Radio 24 durante il suo intervento a "Tutti Convocati" in merito alla candidatura di Veltroni alla presidenza della Lega. Cairo poi aggiunge a Radio 24: "Veltroni è una persona perbene però, ecco, non so se abbia... come dire... secondo me nella Lega si continua a parlare di nomi, però il vero tema della Lega di oggi è di darsi e dotarsi di una struttura manageriale forte dove ci siano più persone capaci di sviluppare i ricavi della Lega". Cairo aggiunge: "Noi siamo soltanto a 190 milioni dai diritti esteri quando, per dire, la Lega spagnola è a 630 milioni. Per non parlare della Premier League che mi pare che sia a un miliardo e 700 milioni. Numeri impressionanti". Più che fare un nome, per Cairo "dobbiamo pensare ad avere dei manager bravi che sappiano sviluppare l'attività: diritti esteri, diritti italiani" e conclude "non mi fermerei al nome. Veltroni non so se abbia questa capacità di sviluppare la Lega e di farla diventare una Lega modernissima sul tipo della Premier degli inglesi"