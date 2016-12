Buffon: "Per la Supercoppa motivazioni alte"

Roma, 22 dic. (askanews) - "Sapere di disputare una finale, una partita senza altri appelli, mantiene le motivazioni molto alte. Personalmente, ho un buon feeling con la Supercoppa Italiana, e proprio per questo mi brucia ricordare l'unica che ho perso, quella di due anni fa, proprio qui contro il Napoli. Farò di tutto per onorare questa gara e per poterla vincere". Parola di Gianluigi Buffon alla vigilia del match di Supercoppa con il Milan in programma domani a Doha. Quella di domani, ricorda il sito della Juventus, sarà la presenza numero 600 per Buffon in bianconero, tra tutte le competizioni: "Mi fa piacere che qualcuno conti per me le mie presenze e ogni tanto mi renda partecipe di questi traguardi. Sono contento, ovviamente, soprattutto perché penso che non saranno le ultime, considerato che "qualcosina" c'è ancora da dare, a cominciare da domani. C'è un trofeo in palio, e come tutti i trofei, come tutte le finali, va fatto di tutto per conquistare la vittoria". Stessi stimoli, stessa voglia di essere un punto di riferimento per la Juventus: "Sapere di dover vincere è la cosa che mi piace di più, essere consapevole di poter essere criticato in caso di errore, è ciò che mi dà ancora stimoli a questa età. Quando hai l'opportunità di giocare e di far parte di una grande squadra, questo è l'elemento fondamentale che ti tiene vivo". Di fronte ai Bianconeri, un Milan da non sottovalutare: "Sicuramente è un avversario molto pericoloso, che rispettiamo profondamente. Quest'anno abbiamo pagato dazio già a San Siro in campionato, e anche nelle ultime stagioni, pur facendo sempre bottino pieno, i rossoneri qualche grattacapo ce l'hanno sempre creato. Il rispetto è alto e l'allerta pure, ma sappiamo che queste sono opportunità da non farsi sfuggire".