Roma, 25 feb. (askanews) - "Ciao Gigio, ti faccio tantissimi e carissimi auguri per il tuo compleanno". Anche Gigi Buffon con un video-messaggio di auguri celebra Gigio Donnarumma, il portiere del Milan che oggi festeggia il suo 18esimo compleanno e che da tutti viene considerato l'erede naturale del capitano della Juventus e della Nazionale. "Il tuo è un compleanno speciale visto che entri a tutti gli effetti nel mondo dei grandi da grande quale sei. Goditi nel miglior modo possibile la tua età, l'età della maturità, capirai che il mondo dei grandi è un mondo molto difficile, però tu hai tutte le qualità, tecniche come portiere, morali come ragazzo e come persona, per crearti uno spazio importante, per essere felice e segnare un'epoca" conclude Buffon.