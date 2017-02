Borussia-Fiorentina, Sousa: "Dobbiamo essere noi stessi"

Roma, 15 feb. (askanews) - "I nostri avversari sono molto determinati e forti, noi invece vogliamo essere noi stessi e se ce la faremo riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo, cioè competere e vincere contro chiunque". E' un Paulo Sousa carico, quello che parla alla vigilia della sfida di Europa League in Germania della sua Fiorentina contro il Borussia Moenchengladbach e valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. "Vincere ti abitua a vincere e quindi dobbiamo affrontare al meglio la gara di domani - continua Sousa - sarà un match importante, per noi ma anche per tutto il calcio italiano. Vogliamo essere più bravi dei nostri avversari, ma anche quando non lo siamo vogliamo sempre provare a vincere". Sulla formazione invece, Sousa non si sbilancia: "La base sarà quella di sempre e cioè quella di rispetto del nostro gioco e dei nostri principi. Non è il modulo a fare la squadra, cercheremo di essere noi stessi". Infine parla del Borussia Moenchengladbach e di chi è favorito tra le due: "Mi aspetto una gara con un ritmo alto e noi dobbiamo fare il possibile per sostenere quei ritmi. Gli spazi tra le linee sono pochi e i nostri avversari stanno molto bene dal punto di vista fisico. Vedo i miei ragazzi molto fiduciosi e vogliamo fare bene per tutto il tempo in cui saremo in campo, anche perché il nostro avversario è molto forte".