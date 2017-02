Borussia-Fiorentina 0-1, decide una punizione di Bernardeschi

Roma, 16 feb. (askanews) - Colpo esterno della Fiorentina che espugna (prima volta per una squadra italiana), il campo del Borussia Monchengladbach grazie ad una splendida punizione di Bernardeschi allo scadere del primo tempo, nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Successo esterno fondamentale per la squadra di Sousa che adesso avrà un grosso vantaggio in vista del ritorno a Firenze tra sette giorni. Primo tempo quasi tutto di marca tedesca con il Borussia che sfiora il vantaggio prima al 13' quando Hazard libera di tacco Herrmann ma Tatarusanu è bravo a chiudere lo specchio della porte e poi al 40' con Stindl che al centro, tutto solo in area, sbaglia. Nonostante la sofferenza la Fiorentina trova il vantaggio al 44' con una spettacolare punzione all'incrocio di Bernardeschi. La ripresa è più vivace con un'occasione per parte nei primi 20': al 60' Johnson spreca per il Borussia mandando a lato e tre minuti dopo è Borja Valero a mettere di poco alto un assist di Tello. La squadra di casa alza la pressione alla ricerca del pareggio e all'80' ha un'latra occasione per il pareggio: Stindl mette un pallone all'indietro sull'uscita di Tatarusanu ma Badelj chiude in corner con la porta ormai sguarnita. L'ultima occasione è sempre per i tedeschi che in pieno recupero sfiorano il pari con un colpo di testa di Vestergaard ma Tatarusanu blocca la sfera centralmente.