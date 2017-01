Bonucci su Instagram: "Fame, palle, intensità. Loro sì, noi no"

Roma, 16 gen. (askanews) - "Fame, palle, intensità. Loro sì, noi no". Leonardo Bonucci esprime in poche parole su Instagram la rabbia per la sconfitta di Firenze. "Zero Alibi. Poche chiacchiere. Solo così possiamo arrivare in fondo per raggiungere i nostri obiettivi", aggiunge. Nessun commento su Twitter da parte di Massimiliano Allegri mentre Claudio Marchisio scrive: "Una brutta partita, gran parte del tempo regalato e senza la solita voglia e determinazione che noi mettiamo in campo". "Una @acffiorentina che ha dato tutto, quello che è mancato a noi - osserva il centrocampista sul social - quello che sempre dobbiamo dare, a partire da me!".