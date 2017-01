Bonucci: "Sono arrivato in alto e voglio restarci ancora"

Roma, 31 gen. (askanews) - Il giorno dopo la proclamazione come miglior giocatore della scorsa stagione, Leonardo Bonucci su Twitter, ha espresso tutta la sua soddisfazione. "Sono arrivato in alto, grazie alla fiducia e alla stima di chi mi ha votato, però lassù voglio rimanere e sta a me lavorare per migliorare ancora". "Quando cominci quest'avventura chiamata carriera - scrive Bonucci - aspiri sempre a diventare migliore, cerchi ogni giorno di lavorare per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato, incontri difficoltà che ti sembra di non riuscire a superare e che invece puntualmente con spirito di sacrificio, con umiltà e responsabilità riesci a superare".