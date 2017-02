Roma, 20 feb. (askanews) - Mancano solo due giorni al match di andata degli ottavi di finale di Champions League per la Juventus che andrà a giocare in Portogallo contro il Porto. Leonardo Bonucci però non si fida dei 'Dragoni': "Forse è Porto non sarà una squadra di cartello, rispetto alle altre che ci sono negli ottavi, però noi abbiamo il massimo rispetto per loro". "Ad inizio stagione hanno avuto un periodo di difficoltà - continua il difensore bianconero in un'intervista al sito Uefa.com - adesso però giocheremo contro una squadra che puo' contare su giovani interessanti e che contro di noi scenderà in campo con l'atteggiamento di chi non ha nulla da perdere. Per questo, dico che servirà veramente una grande Juve per proseguire il cammino in Europa".