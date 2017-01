Biglia aggredito da un tifoso medita di andar via

Per la Gazzetta vorrebbe far saltare accordo per prolungamento

Roma, 29 gen. (askanews) - Luca Biglia vorrebbe andar via dalla Lazio. L'aggressione ricevuta da un tifoso all'interno dello stadio Olimpico, subito dopo la fine di Lazio-Chievo,scrive l'edizione online della Gazzetta dello sport, ha lasciato un segno. Biglia è stato oggetto di sputi da parte di un tifoso laziale dalla tribuna e e da lì è nato un parapiglia che ha interessato anche la moglie, il giovane Tounkara e una decina di persone intervenute per mettere pace e rasserenare gli animi. La Lazio ha seriamente paura che l'aggressione ricevuta possa far saltare l'accordo per il rinnovo del contratto