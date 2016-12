Belinelli vince e si infortuna, Gallinari panchina con giallo

Roma, 24 dic. (askanews) - Marco Belinelli esce con una distorsione alla caviglia sinistra dalla sfida con Chicago, che i suoi Hornets hanno poi vinto grazie alla tripla doppia di Batum e ai 20 punti di Kemba Walker. L'azzurro si è infortunato a 7'12" dall'intervallo, scontrandosi con Doug McDermott . E' simarso a terra dolorante alla gamba sinistra. Tornato negli spogliatoi la prima diagnosi parla di semplice distorsione. Denvers sconfitta in casa al fotofinish da Atlanta. Gallinari resta in panchina: "Decisioni tecniche" diche coach Malone nonostante i 21 punti e 11 rimbalzi fino a quel momento prodotti. Oltre ai match degli italiani altre 12 partite in scena. Lakers e Clippers sconfitti. Golden state vince la settima di fila ma suda contro Detroit. Un super Westbrook centra la 14esima tripla doppia stagionale affondando i Celtics. San Antonio affossa Portland mentre Cousins trascina Sacramento alla terza vittoria di fila. Cavs a segno contro i Nets., Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba: Charlotte Hornets-Chicago Bulls 103-91 Orlando Magic-Los Angeles Lakers 109-90 Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 112-117 Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets 119-99 Detroit Pistons-Golden State Warriors 113-119 Memphis Grizzlies-Houston Rockets 115-109 Milwaukee Bucks-Washington Wizards 123-96 Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings 105-109 New Orleans Pelicans-Miami Heat 91-87 Denver Nuggets-Atlanta Hawks 108-109 Phoenix Suns-Philadelphia 76ers 123-116 Utah Jazz-Toronto Raptors 98-104 Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 90-110 Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks 88-90.