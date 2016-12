Belinelli trascina Charlotte, derby texano a San Antonio

Roma, 21 dic. (askanews) - Gli Hornets mettono l'acceleratore negli ultimi 3'40" ed è Belinelli ad innescarli: prima infila la tripla che riduce a 111-108 il vantaggio dei Lakers, poi quella della parità sul 113 a 2'24" dalla fine. Alla fine l'azzurro chiude con 13 punti (1/4 da due, 3/6 da tre, 2/3 tiri liberi). Va male a Gallinari. I Clippers vincono la quinta delle ultime sei regolando agevolmente i Denver Nuggets. Per l'italiano 17 punti (2/3 da 2, 4/8 da 3, 1/2 tl, 5 rimb, 2 asst). Il derby texano va a San Antonio che mettono, così, fine alla super striscia positiva di 10 vittorie consecutive dei Rockets. Harden segna 31 punti ma non basta contro gli Spurs. Cleveland passa al supplementare su Milwaukee. LeBron ne mette a segno 34. Non bastano 30 di Parker. Golden State continua il suo cammino schiacciando Utah. Steph Curry segna 25 punti con 4/9 da tre punti. Boston passa sul parquet di Memphis con 44 punti di Thomas. Gasol si ferma a 24. I Nets trovano la decima sconfitta consecutiva in trasferta crollando sul parquet dei Raptors. Lowry best scorer con 23 punti. New Orleans stravince la sfida con Philadelphia sul parquet dei 76ers. Davis ne segna 31. New York rialza la testa dopo tre sconfitte e supera al fotofinish Indiana. Carmelo Anthony ne mette a segno 35. Ci vogliono due supplementari a Orlando per avere la meglio su Miami. Fournier ne segna 26. A Sacramento Cousins chiede formalmente scusa per l'aggressione verbale al giornalista del Sacramento Bee, poi segna 55 punti e trascina i Kings alla rimonta nel successo su Portland. Nel finale segna due punti, ha il fallo a favore, ma subisce il secondo fallo tecnico della serata ed è espulso. Scappa nel tunnel ma gli arbitri ci ripensano, lo richiamano. Rientra segna il libero addizionale e Sacramento vince. Questi i risultati delle partite di basket Nba disputate nella notte: Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans 93-108 Charlotte Hornets-L.A. Lakers 117-113 Toronto Raptors-Brooklyn Nets 116-104 New York Knicks-Indiana Pacers 118-111 Miami Heat-Orlando Magic 130-136 Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers 108-114 Memphis Grizzlies-Boston Celtics 109-112 Houston Rockets-San Antonio Spurs 100-102 L.A. Clippers-Denver Nuggets 119-102 Golden State Warriors-Utah Jazz 104-74 Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 126-121