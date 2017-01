Belinelli torna sul parquet e gli Hornets vincono

Roma, 5 gen. (askanews) - Marco Belinelli torna sul parquet dopo 4 gare fermo ai box a causa dei problemi alla caviglia sinistra. L'azzurro chiude con 7 punti in 15 minuti nel successo dei suoi Hornets sui Thunder. Antetokounmpo continua a dimostrarsi un leader per Milwaukee. Suoi i 27 punti con i quali i Bucks sbancano il Madison Square Garden di New York. Austin Rivers e Jamal Crawford mettono assieme una super prova da 50 punti combinati per guidare i Los Angeles Clippers contro i Memphis Grizzlies. Atlanta strappa la quarta vittoria consecutiva sul parquet di Orlando. Nonostante le pesantissime assenze di Winslow (out per tutta la stagione dopo l'operazione alla caviglia) e Whiteside gli Heat vincono a Sacramento. Chicago passa a Cleveland sui Cavs fortemente rimaneggiati, senza Kevin Love e Kyrie Irving e con LeBron James con l'influenza (31 punti). Pur privi dell'infortunato Damian Lillard i Blazers riescono comunque a far soffrire i Warriors all'Oracle Arena per gran parte del match. Decide Curry con 35 punti. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba:

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder 123-112 Orlando Magic-Atlanta Hawks 92-111 New York Knicks-Milwaukee Bucks 104-105 Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 94-106 L.A. Clippers-Memphis Grizzlies 115-106 Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 125-117 Sacramento Kings-Miami Heat 102-107