Belinelli ko contro un super Harden

Roma, 11 gen. (askanews) - Undicesima tripla doppia per James Harden. A cadere contro Houston è Charlotte che chiude con 40 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Buon Marco Belinelli con 15 punti e sei assist in 28'. Super Hayward chiude le porte di casa in faccia a James e ai suoi Cavs. Ventotto punti per lui, ventinove per Lebron ma a vincere è Utah. Durant-Curry sale in cattedra con 52 punti combinati per togliere i Warriors dai problemi contro Miami e vincere il match. Toronto torna a vincere. Lo fa contro Boston grazie ai 41 punti di DeRozan. Colpaccio dei Bucks che, sul parquet degli Spurs, mettono fine alla striscia negativa di 2 sconfitte consecutive. Beasley chiude con 28 punti. Le assenze di Butler, Wade e Mirotic si fanno sentire per i Bulls e Washington passa con 26 punti di Wall. Gli Hawks volano sul parquet dei Nets strappando il settimo successo consecutivo. I 25 punti di McCollum lanciano Portland sul parquet dei Los Angeles Lakers. I Sacramento Kings usano gli ultimi minuti per chiudere la pratica Pistons. Cousins 24 punti. Questi i risultati delle partite disputate la scorsa notte nel campionato di basket Nba:

Washington Wizards-Chicago Bulls 101-99 Toronto Raptors-Boston Celtics 114-106 Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 97-117 Houston Rockets-Charlotte Hornets 121-114 San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks 107-109 Utah Jazz-Cleveland Cavaliers 100-92 L.A. Lakers-Portland Trail Blazers 87-108 Golden State Warriors-Miami Heat 107-95 Sacramento Kings-Detroit Pistons 100-94