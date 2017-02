Bauza: "Icardi per ora non sarà convocato"

Roma, 17 feb. (askanews) - "Icardi per ora non sarà convocato ma potrebbe essere chiamato in ogni momento". Lo ha detto il commissario tecnico dell'Argentina, Edgardo Bauza, rientrato in patria dopo il giro europeo che lo ha portato nei ritiri delle squadre che ospitano giocatori della selezione albiceleste. L'incontro ad Appiano gentile con Icardi, prima di Juventus-Inter, aveva fatto pensare ad una sua possibile convocazione ma Bauza ha gelato gli entusiasmi. "Ho parlato con Icardi come con tutti - ha proseguito rivolgendosi ai giornalisti - e ho detto a lui ciò che sto dicendo a voi". Per Bauza le gerarchie sono chiare con Higuain, Pratto e Alario davanti a Icardi. L'Argentina affronterà il Cile il 23 marzo al Monumental e la Bolivia cinque giorni dopo a La Paz. La chiamata a sorpresa potrebbe essere per il difensore della Roma Federico Fazio in bilico tra la convocazione di Bauza e quella di Ventura.