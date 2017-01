Batosta Cleveland, Perde anche Houston

Roma, 12 gen. (askanews) - Batosta Cleveland. Portland, con i rientri chiave di Lillard e Aminu, spazza via i campioni Nba alla seconda sconfitta consecutiva dopo il ko di Salt Lake City. Per i Blazers McCollum 27 punti, Crabbe 24, Lillard 14. Lebron si ferma a 20 punti per Cleveland. New York perde a Philadelphia la nona partita consecutiva nelle ultime dieci gare. Derrick Rose, dopo l'assenza ingiustificata nel match di lunedì contro i Pelicans, torna a disposizione e parte in quintetto. Russell Westbrook guida Oklahoma con 24 punti nella vittoria su Memphis. Dopo nove vittorie consecutive Houston si arrende sul parquet di Minnesota. Wiggins 28 punti. Un super Isaiah Thomas con 38 punti manda ko i Wizards. I Clippers continuano a vincere dall'inizio del 2017. Battuta Orlando. Questi i risultati delle partite disputate nella nottre Nba:

Philadelphia 76ers-New York Knicks 98-97 Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 103-95 Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 119-105 Boston Celtics-Washington Wizards 117-108 L.A. Clippers-Orlando Magic 105-96 Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers 102-86