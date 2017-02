Basket Nba, Noah operato: sarà assente tra le 3 e le 4 settimane

Pivot New York Knicks potrà tornare in ultime gare regular season

New York, 27 feb. (askanews) - Il pivot franco-americano dei New York Knicks, Joakim Noah, ha subito un intervento chirurgico al ginocchio sinistro per rimuovere un frammento distaccato e dovrebbe essere assente dai parquet tra le tre e le quattro settimane. Lo ha indicato il suo club.

Nella migliore delle ipotesi Noah dovrebbe giocare con i Knicks le ultime partite della regular season della Nba, che si conclude il 12 aprile.

(fonte AFP)