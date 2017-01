Barzagli: "Nostro obiettivo è il sesto scudetto consecutivo"

Roma, 6 gen. (askanews) - Andrea Barzagli fissa gli obiettivi della stagione per la sua Juventus. Il difensore bianconero, punta oltre al sesto scudetto consecutivo anche alla Champions League: "Il primo grande obiettivo della stagione per tutti noi è lo Scudetto. Il sesto titolo consecutivo sarebbe una cosa storica, quindi ci teniamo molto tutti. Il campionato è la cosa prioritaria, poi la Champions dipende molto anche da fortuna e condizione, ci sono tanti incastri da realizzare". "La Champions League è stata per i primi anni un sogno, adesso penso che la Juventus debba arrivare tutti gli anni sempre in fondo, o perlomeno passare il girone e giocarsela almeno fino alle semifinali - continua Barzagli- Penso che il progetto della Juve sia arrivare a giocarsi di nuovo una finale e, perché no?, vincere la Champions. È giusto che sia così". Infine parla del suo recupero fisico: "Sto bene, ho fatto un recupero veloce ma la cosa più importante era recuperare bene - spiega - Diciamo che adesso la spalla è ok, fisicamente mi sono sempre continuato ad allenare quindi non ho avuto problemi, adesso sono pienamente a disposizione del mister. Sento di poter dare ancora molto, poi ovviamente le scelte le farà l'allenatore".