"Il verso della scimmia e uh uh per tutta la partita"

Roma, 21 gen. (askanews) - "È normale che i tifosi del Bastia mi abbiamo fatto il verso della scimmia e "uh uh" per tutta la partita e nessuno della "commissione disciplinare" dica niente?". Se lo domanda su Twitter Mario Balotelli che accusa di razzismo i tifosi francesi dopo l'1-1 conseguito a Bastia ieri. Poi attacca: "Quindi il razzismo è legale in Francia? O c'è solo a Bastia - prosegue -? Il calcio è uno sport stupendo, ma persone come i tifosi del Bastia lo rendono orribile. Vergogna davvero!"