Balotelli, a Nizza i tifosi gli dedicano un murale

Roma, 10 gen. (askanews) - Giorno dopo giorno Mario Balotelli diventa sempre più l'idolo dei tifosi del Nizza. Dopo le prime pagine sui quotidiani, per l'attaccante italiano è spuntato anche un murale con il suo volto (foto @NissaActu), dove l'anno scorso c'era il ritratto di Ben Arfa, passato al Psg e sostituito dal nuovo idolo della curva,"Super Mario". Il ritratto appare su di un muro nel quartiere popolare Moulins, a qualche chilometro dal centro di allenamento che si trova nel settore ovest della città della Costa Azzurra. Attualmente il Nizza è primo in classifica con due punti di vantaggio sul Monaco e cinque sul Psg e Balotelli ha messo a segno otto reti in nove gare, anche se domenica sarà assente dovendo scontare il secondo e ultimo turno di squalifica.