In duemila hanno atteso la squadra all'aeroporto

Roma, 26 feb. (askanews) - Bagno di folla all'aeroporto di Orio al Serio per l'Atalanta di ritorno da Napoli dopo il successo per 2-0 nell'anticipo del campionato di serie A. Più di duemila tifosi si sono radunati all'esterno dello scalo bergamasco intorno alle 22.30. La squadra, atterata poco dopo, ha sfilato tra la folla a bordo del pullman della società con i giocatori che hanno salutato i tifosi dai finestrini del mezzo. Ovazione per Gasperini e Caldara, i trionfatori del match del San Paolo.