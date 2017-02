Baggio, 50 anni ad Amatrice: "Per capire bisogna venire"

Roma, 18 feb. (askanews) - Nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, mentre tutto il mondo dello sport gli fa gli auguri, Roberto Baggio ha scelto di recarsi ad Amatrice per rendersi conto di persona della tragedia del terremoto che ha colpito quei luoghi. Nel centro reatino ha incontrato il sindaco Pirozzi e nel pomeriggio sarà a Norcia. "Il mio futuro? Cose semplici, che sono le più belle", ha detto ai microfoni della Rai aggiungendo poi a Rep Tv: "È molto emozionante, per capire bisogna venire qui, la tv non rende reale la situazione, volevo rendermi conto da vicino cosa volesse dire. Con il sindaco Pirozzi "resteremo in contatto, cercheremo di fare qualcosa di concreto". Sul suo compleanno ha aggiunto: "È un bel traguardo, però bisogna avere lo spirito sempre giovanile, andare avanti, la vita impone sempre delle sfide per tutti. Quando ho deciso di venire qui? È successo". Il pallone d'oro sarà festeggiato alle 21 nella tensostruttura della Protezione civile.