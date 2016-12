Roma, 31 dic. (askanews) - Il Comitato olimpico internazionale "prenderà tutte le misure e sanzioni appropriate" per contrastare lo scandalo doping che ha travolto la Russia che "ha causato danni alla credibilità e all'integrità dello sport". E' la promessa del presidente del Cio, Thomas Bach che nel suo messaggio di fine anno si sofferma sugli esiti del rapporto McLaren. "Ci sono molte sfide nella nostra agenda e non possiamo permetterci di stare fermi, nel nuovo anno dovremo essere all'altezza della situazione - afferma - La sfida più immediata è quella legata ai risultati scioccanti del recente rapporto McLaren sul doping e sulla manipolazione in Russia, che hanno causato danni alla credibilità e all'integrità dello sport. Due commissioni del Cio sono state istituite per coordinare la nostra risposta, rispettando il giusto processo e dando a tutte le parti la possibilità di essere ascoltate. Dopodiché, il Cio prenderà tutte le misure e le sanzioni appropriate". Nel 2017 "continueremo ed estenderemo il lavoro del professor McLaren" effettuando nuovi esami "su tutti i 254 campioni di urine degli atleti russi alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014". "Faremo lo stesso con tutti i campioni degli atleti russi ai Giochi di Londra. Adottare queste misure extra -sottolinea- è giusto per la credibilità delle Olimpiadi e per la pace mentale degli atleti".