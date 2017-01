Roma, 24 gen. (askanews) - Stan Wawrinka, numero 4 del ranking mondiale, approda per primo, in ordine di tempo, alle semifinali degli Australian Open: dopo i tre tie-break con cui ha posto fine all'avventura dell'azzurro Andreas Seppi, il 31enne di Losanna ha superato in tre set anche il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 12 Atp e del tabellone, sconfitto con il punteggio di 76(2) 64 63 sulla Rod Laver Arena. E così 'Stan the Man' può attendere tranquillamente il confronto fra il connazionale Federer e il tedesco Mischa Zverev, numero 50 del ranking in programma nella mattinata italiana.