Australian Open, Thomas Fabbiano a un passo dal tabellone

Roma, 12 gen. (askanews) - Thomas Fabbiano è approdato al turno decisivo delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2017, in programma dal 16 al 29 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Il pugliese, 31esima testa di serie, ha battuto in rimonta al secondo turno per 46 64 62 il giapponese Akira Santillan e sabato si giocherà un posto nel tabellone principale con il brasiliano Andre Ghem. L'altro azzurro in corsa, Luca Vanni, vincitore del derby d'esordio contro Federico Gaio, tornerà invece in campo venerdì per affrontare al secondo turno lo statunitense Alexander Sarkissian.