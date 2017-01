Roma, 23 gen. (askanews) - Dopo i fuochi artificiali di domenica, con i ko dei due numeri 1, giornata tranquilla a Melbourne, almeno per il torneo femminile. Hanno infatti centrato i quarti degli Australian Open vincendo in due set sia Serena Williams, che Johanna Konta che Mirjana Lucic-Baroni, quest'ultima tra le migliori otto di un Major a 18 anni quasi dall'ultima volta. Anche contro Barbora Strycova, 16esima testa di serie, la Williams parte male perdendo i primi due turni di servizio. Alla fine la numero due del mondo chiude 75 64, in un'ora e tre quarti di gioco . "E' importante per me essere riuscita a vincere in una giornata non certo tra le mie migliori", ha commentato Serena. Nei quarti troverà la Konta, mai affrontata in carriera. La britannica nata a Sydney, nona favorita del seeding, si è sbarazzata per 61 64 della russa Ekaterina Makarova, 30esima testa di serie. Ora le tocca Serena: "Penso ci sia poco da dire su di lei. Davvero non vedo l'ora di giocare questa sfida, di scendere in campo e di affrontarla". La libellula si è davvero trasformata in una tigre. Nei quarti anche Mirjana Lucic-Baroni che supera Jennifer Brady 64 62. A 34 anni suonati Mirjana è tornata così nei quarti di finale di uno Slam quasi 18 anni dopo la prima. Ora attende la vincente del match tra Karolina Pliskova, quinta favorita del seeding, e la beniamina di casa Daria Gavrilova.