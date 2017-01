Roma, 18 gen. (askanews) - Una lezione davanti al suo pubblico per essere poi applaudito dagli australiani, che lo sport sanno amarlo e apprezzarlo. E' quella che ha subito Nick Kyrgios, numero 13 al mondo battuto da Andrea Seppi agli Australian open. Battuta la sua presunzione. Perché giocare un punto sotto le gambe assolutamente gratuito, inutile, come ha fatto nel quarto set con l'azzurro in piena rimonta dimostra sufficienza, se non scarso rispetto per gli avversari. "Lui è un po' strano - conferma Seppi in versione politically correct, ma c'è da comprenderlo - nessuno ci capisce niente". E poi l'altoatesino con Kyrgios aveva un conto in sospeso: "Stamattina me lo ha ricordato anche Massimo Sartori, il mio coach. Ma non ce n'era bisogno...". Due anni fa proprio il giovane tennista di Canberra con papà greco e mamma malese (una principessa che ha rinunciato alla corona per sposare il marito), lo aveva fermato negli ottavi, dopo che al turno precedente l'azzurro aveva clamorosamente eliminato un certo Federer. "Dopo i primi due set persi ho pensato che ho quasi 33 anni. Non mi ricapiterà più tante volte di giocare in uno stadio così grande, davanti a tanta gente. In una cornice così bella. E allora mi sono detto di non mollare, di provarci fino n fondo. Sennò non ha senso allenarsi tanto a casa...Questa vittoria mi fa capire che mi sono allenato bene e posso ancora prendermi qualche soddisfazione". E dire che alla vigilia ci aveva scherzato su dicendo che magari questa volta sarebbe toccato a lui vincere in rimonta. "Ci ho creduto ancora di più dopo quel match point annullato", sottolinea Andreas , che a Melbourne dà il meglio di se stesso. Tre ottavi di finale e l'indimenticabile vittoria sulla Rod Laver Arena contro Federer nel 2015: "La differenza con il successo di oggi? Roger è un mito, questa è una bellissima rimonta". Il quinto set è per lui un'abitudine: nei tornei dello Slam ne ha giocati 29 vincendone 18.