Roma, 24 gen. (askanews) - Sarà tra Venus Williams e CoCo Vandeweghe la prima semifinale degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso a Melbourne La Venere Nera del tennis è alla terza semifinale a Melbourne, la 22esima nei tornei dello Slam in cui vanta 7 titoli. A 36 anni suonati ed alla 73esima partecipazione a un Major è la più anziana in tabellone. Nei quarti Venus ha superato per 64 76 (3) la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Dovesse proseguire la sua corsa c'è la concreta possibilità di rivedere a Melbourne la stessa finale di 14 anni fa: era il 2003 e la sfida in famiglia la vinse la sorella Serena. Nell'altra semifinale la 25enne californiana CoCo Vandeweghe dopo aver messo in fila Bouchard e Kerber ha fatto fuori anche la spagnola Muguruza con un perentorio 64 60 centrando così la prima semifinale Slam della carriera.