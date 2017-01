Roma, 24 gen. (askanews) - Sarà il derby elvetico fra Roger Federer, attualmente numero 17 del ranking e del tabellone, e Stan Wawrinka, numero 4 del mondo e del torneo, a designare giovedì il primo finalista degli Australian Open 2017. Le affermazioni in tre set, rispettivamente ai danni del tedesco Mischa Zverev, numero 50 Atp (61 75 62 lo score), "giustiziere" di Andy Murray negli ottavi, e del francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 12 Atp, sconfitto 76 (2) 64 63, hanno definito la prima semifinale della parte alta del tabellone. Sarà il 22esimo testa a testa in carriera per i due fuoriclasse che nel 2014 hanno regalato al loro Paese la prima, storica, Insalatiera d'Argento: le statistiche dicono che Roger è avanti 18 a 3. Domani le altre due parite dei quarti nella parte bassa tra il belga Goffin ed il bulgaro Dimitrov e con lo spagnolo Nadal che affronterà il canadese Raonic.