Roma, 19 gen. (askanews) - Sfortunata Sara Errani, costretta al ritiro al secondo turno degli Australian Open dopo un'ora e sette minuti. La 29enne romagnola aveva perso 62 il primo set ed era 3-3 nel secondo contro Ekaterina Makarova, 28 anni, numero 34 Wta e 30 del tabellone, quando si è dovuta fermare per un problema muscolare alla gamba destra già fasciata che già l'aveva condizionata nel turno precedente (aveva comunque battuto la giapponese Ozaki). "Peccato perché nel secondo set ero in lotta", sottolinea Sara, che è uscita in lacrime e le cui condizioni destano qualche preoccupazione in vista della sfida di Fed Cup dell'11 e 12 febbraio a Forlì contro la Slovacchia, anche se mancano tre settimane all'appuntamento. "Come sto? Non benissimo perché cammino a fatica. Avevo già male due giorni fa durante il primo turno contro la Ozaki, oggi ho sentito una fitta alla gamba destra sul 3-3 del secondo set e mi sono subito fermata, proprio non potevo continuare. Già la scorsa settimana avevo saltato il torneo di Hobart per un problema muscolare, ma alla gamba sinistra. Magari sarà perché ho cambiato tipo di preparazione, lavoro in modo diverso, ma devo capire perché succede tutto ciò. Soprattutto capita troppo spesso ultimamente. Non è il tendine d'Achille ed è già una buona notizia. Mi sono già cancellata dal doppio e stasera farò qui a Melbourne un'ecografia, ma non è detto che si veda qualcosa. Di solito devono passare 48 ore perché ora c'è l'ematoma, mi ha spiegato lo staff medico. Poi rientro in Italia".