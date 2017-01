Australian open: Sara Errani avanti, Knapp costretta al ritiro

Roma, 17 gen. (askanews) - Esordio positivo per Sara Errani agli Australian Open femminili, primo Slam del 2017, in corso sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. La 29enne romagnola, numero 53 Wta, ha battuto la giapponese Risa Ozaki, numero 93 del ranking mondiale, 22 anni, alla sua prima partecipazione al tabellone principale di un Major, in due set: 75 61 dopo un'ora e 52 minuti. Sara ha recuperato al meglio dall'infortunio alla coscia sinistra che alla vigilia di Melbourne l'aveva costretta a dare forfait ad Hobart. Sfortunata Karin Knapp, ancora alle prese con il problema al ginocchio destro. Non giocava dagli US Open dello scorso agosto e, scesa al numero 144 Wta, era in tabellone grazie al ranking protetto. L'altoatesina è stata costretta al ritiro dopo 57 minuti, ma si è visto subito che aveva difficoltà negli spostamenti: la sua avversaria, la cinese di Taipei Su-Wei Hsieh, numero 91 Wta, era avanti 62 2-0. Una notizia dunque non positiva in chiave Fed Cup, anche se alla sfida di Forlì contro la Slovacchia manca quasi un mese.