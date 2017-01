Roma, 22 gen. (askanews) - Anche Roger Federer si qualifica ai quarti di finale degli Australian Open. Lo svizzero ha superato il giapponese Kei Nishikori, numero 5 del mondo e del tabellone. Dopo un inizio tutto in salita (si è trovato rapidamente sotto 4-0 e 5-1) il 35enne campione di Basilea ha ingranato la marcia giusta, recuperando i due break di svantaggio e salendo lui avanti 6-5. Finisce 67(4) 64 61 46 63 in 3 ore e 23 minuti di gioco, per lo svizzero (24 ace per lui) che chiude al primo match point con uno smash al rimbalzo. Ai quarti affronterà il tedesco Mischa Zverev il giustiziere di Murray. Nell'altro quarto definiti Wawrinka giocherà contro Tsonga.