Roma, 23 gen. (askanews) - Dopo le eliminazioni agli Australian Open di Andy Murray e Novak Djokovic tanti occhi sono puntati ora su Milos Raonic. Il 26enne canadese, che al termine di un positivo 2016 si è accomodato sulla terza poltrona della classifica mondiale, ha risposto presente staccando il biglietto per i quarti di finale per il terzo anno consecutivo grazie al successo in quattro set sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 13 del ranking Atp e del torneo: 76(6) 36 64 61 il risultato in favore del pupillo di Riccardo Piatti, che ha messo a segno in totale 33 ace. Avanza anche il belga David Goffin (nella foto federtennis), numero 11 Atp, numero 11 Atp che ha eliminato Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e del seeding. Nello spot di tabellone lasciato libero dalla prematura uscita di scena di Novak Djokovic, il belga si giocherà un posto in semifinale con il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 15 del ranking mondiale e del seeding, che in quattro set ha posto fine alla favola della wild card Denis Istomin, numero 117 Atp, "giustiziere" del serbo al secondo turno.