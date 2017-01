Roma, 23 gen. (askanews) - Lo spagnolo Rafa Nadal supera il francese Gael Monfils, testa di serie numero 6 del tabellone, e si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open. Il mancino spagnolo, numero 9 del tabellone, 14 trofei dello Slam in bacheca (tra cui quello in Australia del 2009), deciso a lasciarsi alle spalle i tanti guai fisici del 2016, si è imposto in quattro set 6-3, 6-3, 4-6, 6-4 su Monfils e ora ai quarti affronterà il canadese Milos Raonic, testa di serie numero 3 e semifinalista un anno fa.