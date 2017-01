Australian Open, otto azzurri al via a Melbourne

DIfficile esordio per Fognini, facile per la Errani

Roma, 13 gen. (askanews) - Sono tre i tennisti italiani al via nel tabellone principale degli Australian Open maschili, primo Slam della stagione in programma da lunedì 16 al 29 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, nella metropoli australiana. Fabio Fognini affronterà lo spagnolo Feliciano Lopez, numero 28 Atp e 28esima testa di serie. Paolo Lorenzi, numero 41 del ranking mondiale sarà opposto all'australiano James Duckworth, numero 105 Atp. Per Andreas Seppi invece, numero 85 Atp, il primo ostacolo è rappresentato da un altro veterano, ovvero il francese Paul-Henri Mathieu, numero 75 del ranking mondiale. Cinque le azzurre ai nastri di partenza degli Australian Open femminili. Roberta Vinci, numero 18 del ranking mondiale, è l'unica inserita nel seeding: è la 15esima testa di serie. La 33enne tarantina a Melbourne esordio insidioso contro la statunitense CoCo VandeWeghe, numero 38 del ranking mondiale. Sorteggio "tosto" anche per Camila Giorgi, numero 72 Wta, debutta contro la svizzera Timea Bacsinszky, numero 15 del ranking mondiale. E' andata meglio a Sara Errani, numero 50 Wta, che ha "pescato" la giapponese Risa Ozaki, numero 100 del ranking mondiale. Karin Knapp, numero 144 Wta deve vedersela con la cinese di Taipei Su-Wei Hsieh, numero 88 Wta. Infine Francesca Schiavone, numero 96 Wta: "nostra signora dello Slam" primo turno contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.