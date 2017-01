Roma, 25 gen. (askanews) - Oltre due anni e mezzo dopo Rafa Nadal tornerà a disputare una semifinale Slam (l'ultima risaliva al Roland Garros vinto nel 2014). Il mancino spagnolo, numero 9 del ranking e del torneo, ha raggiunto per la quinta volta il penultimo atto agli Australian Open eliminando in tre set il canadese Milos Raonic, numero 3 della classifica mondiale e del seeding: 64 76(7) 64 il punteggio con cui il 30enne maiorchino si è imposto sull'allievo di Riccardo Piatti - semifinalista qui dodici mesi fa quando mise in seria difficoltà anche Andy Murray -, costretto a uscire a testa bassa per la settima volta in nove confronti contro lo spagnolo (a segno cinque volte sul duro), il primo in uno Slam. Nadal ora è atteso dal bulgaro Dimitrov che ha battuto il belga Goffin 63 62 64.

"Ho avuto una grande carriera, ma anche molti momenti duri e di sofferenza. Ed è quel che mi fa godere ancora di più questo risultato", ha spiegato Rafa al microfono di Jim Courier, che poi ha domandato se visti i numerosi guai fisici avesse qualche volta dubitato sulla possibilità di tornare al top. "Io non sono per carattere una persona arrogante, per cui ho sempre dei dubbi. E' una cosa normale per me, anche quando vincevo tanto avevo dubbi, dunque potete immaginare se non li ho avuti quando ero fuori dal circuito...".