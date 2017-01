Australian open, Nadal: "Giocare con Roger in finale è speciale"

Roma, 27 gen. (askanews) - "E' stata una bellissima partita, mi sento molto felice e non è facile descrivere come mi sento". Parola di Rafa Nadal. Il trentenne maiorchino ha confermato di essersi lasciato alle spalle i guai fisici del 2016 ed ora è in finale con lo svizzero Roger Federer, la finale di sempre: "Qualificarsi per una finale dopo una partita come questa significa tantissimo. Il pubblico è stato fantastico. Quando lavori duro e hai dei momenti difficili come l'anno scorso ci vuole del tempo per tornare a certi livelli. Dover abbandoinare alla vigilia del Roland Garros è stata dura. Ho lavorato tantissimo ma non avrei mai sognato di essere in finale agli Australian Open. Dopo tanti mesi senza potere competere mi sento fortunato ed estremamente felice". Sulla finale con Federer dice: "Non posso mentire, giocare con Roger in finale è speciale. Siamo sempre qui e combattiamo ancora. Dopo questo giochiamo questa finale. Probabilmente sarà unica, divertiamoci perché potrebbe non accadere ancora".