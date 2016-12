Australian open, montepremi record: 35 milioni di euro

Roma, 21 dic. (askanews) - Montepremi record per gli Australian Open. La prima prova stagionale dello Slam, in programma a Melbourne Park dal 16 al 29 gennaio (da mercoledì 11 si disputano le qualificazioni), vede infatti salire i premi per i partecipanti a un massimo storico di 50 milioni di dollari australiani (pari a poco meno di 35 milioni di euro), in crescita del 14% rispetto al 2016. I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno un premio di 3,7 milioni di dollari australiani (poco più di 2,58 milioni di euro), mentre chi perde al primo turno intascherà 50.000 dollari australiani, pari a 34.916 euro.

Il montepremi degli Australian Open è più che triplicato dal 2001, quando era stato di 13,9 milioni di dollari australiani, con un incremento di 10 milioni di dollari australiani dal 2014.