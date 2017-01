Australian Open, Immenso Federer, in finale a 35 anni

Roma, 26 gen. (askanews) - A 17 mesi dall'ultima volta, e a 35 anni suonati, Roger Federer è di nuovo in una finale Slam. Lo svizzero, 17esima testa di serie, si è aggiudicato per 75 63 16 46 63 il derby di semifinale con il connazionale Stan Wawrinka, quarto favorito del seeding, dopo oltre tre ore di partita. Ultimo ostacolo per diventare leggenda il vincente della sfida - in programma domani - tra lo spagnolo Radael Nadal, nona testa di serie, ed il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 15 del seeding.