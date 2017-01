Roma, 22 gen. (askanews) - E' finita secondo pronostico, ovvero con il successo di Stanimal Wawrinka. Negli ottavi di finale degli Australia Open Seppi ha giocato un gran bel match, ha lottato, ha messo in pratica il disegno tattico della vigilia: prolungare il più possibile gli scambi. Ha perso in tre set, ma tutti molto lottati: 76 ((2) 76 (4) 76 (4) dopo due ore e 44 minuti. Il 32enne altoatesino, alla dodicesima partecipazione agli Australian Open, ha centrato per la terza volta gli ottavi (la quinta complessivamente negli Slam): nel 2013 si arrese al francese Chardy, nel 2015 all'australiano Kyrgios, con il quale si è preso una sonora rivincita quest'anno rimontando due set e annullando un match point.

Dopo l'eliminazione al secondo turno di Novak Djokovic, numero 2 del ranking mondiale e detentore del trofeo (ha vinto qui sei volte), per mano di Denis Istomin, deve salutare prematuramente il torneo anche Andy Murray. Lo scozzese, numero 1 del mondo e cinque volte finalista nelle ultime sette edizioni (2010, 2011, 2013, 2015 e 2016), tutte perse - quattro contro Djokovic ed una contro Federer - è stato eliminato negli ottavi di finale dal tedesco Mischa Zverev, numero 50 Atp, impostosi in quattro set: 75 57 62 64