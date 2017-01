Roma, 18 gen. (askanews) - Paolo Lorenzi è stato a un passo dal centrare la seconda qualificazione al terzo turno di uno Slam a Melbourne, dopo quella ottenuta agli US Open la scorsa estate. Il 35enne senese ha perso un'altra maratona, sempre in cinque set, e dopo tre ore e 47 minuti, contro Viktor Troicki, numero 29 del seeding, che aveva fermato Paolo al secondo turno del torneo di Sydney la scorsa settimana. E' finita 63 16 76 (3) 36 63 per il serbo.