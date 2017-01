Roma, 19 gen. (askanews) - Quinto set fatale a Fabio Fognini, che si arrende al secondo turno degli Australian Open a Benoit Paire: 76 (3) 46 63 36 63 dopo tre ore e 29 minuti. Peccato, perché il 29enne ligure, dopo l'ottima prestazione all'esordio con Feliciano Lopez, battuto in tre set, ha giocato una buona partita anche contro il talentuoso francese numero 47 Atp (Fabio attualmente è 48), che non ha nella continuità la sua miglior qualità e che all'esordio aveva approfittato del ritiro del tedesco Tommy Haas (ma era in vantaggio di due set). E peccato per quella partenza falsa: sotto 4-0 in un battibaleno, poi la rimonta, i tre set point annullati da Paire sul 6-5 per l'azzurro e il tie break giocato maluccio da Fabio. Che però ha reagito alla grande nel secondo parziale e poi nel quarto dopo aver ceduto il terzo. Il quinto e decisivo set è stata una battaglia: Fognini ha avuto una palla break sul 2-2, ha ceduto il turno di battuta sul 4-3 e nel game seguente si è arreso al secondo match point, dopo aver avuto due palle per recuperare il break di svantaggio e rientrare. Il miglior risultato del 29enne ligure agli Australian Open, Slam al quale partecipava per la decima volta, sono gli ottavi nel 2014, oltre allo storico successo in doppio nell'edizione 2015 al fianco di Simone Bolelli. Già qualificato al terzo turno Andreas Seppi, che ieri ha eliminato l'australiano Nick Kyrgios, numero 13 Atp e 14 del seeding, rimontando all'avversario più giovane di 11 anni due set e annullando un match point: 16 67 (1) 64 62 10-8.