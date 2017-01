Australian open, Fognini avanza al secondo turno

Roma, 17 gen. (askanews) - Non poteva essere migliore l'esordio di Fabio Fognini agli Australian Open. Il 29enne ligure di Arma di Taggia, numero 48 del ranking mondiale, ha travolto Feliciano Lopez, numero 29 Atp e 28esima testa di serie: 75 63 75 in due ore e tre minuti. Un gran bel successo, tanto più che il mancino spagnolo è un avversario che l'azzurro ha sempre sofferto perché dà poco tempo per scambiare. Non a caso Fognini aveva perso entrambi i precedenti agli US Open nel 2015 e a Wimbledon 2016, quando sull'erba londinese Lopez rimontò due set. Anche questa volta è andato avanti di due set, ma non ha mai perso il filo del gioco e non ha lasciato rientrare in partita l'avversario. Dopo un primo parziale equilibrato, giocato punto a punto, Fabio ha nettamente preso il sopravvento tenendo sempre Lopez lontano dalla riga di fondo campo. Il duro lavoro fatto a Miami durante la preparazione invernale con il nuovo allenatore Franco Davin, ex coach di Gaudio e Del Potro, sta dando i suoi frutti. Giovedì al secondo turno lo attende Benoit Paire, talentuoso francese numero 47 Atp che non ha nella continuità la sua miglior qualità e che all'esordio ha approfittato del ritiro del tedesco Tommy Haas.