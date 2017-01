Australian Open, finale tra sorelle Williams. Immenso Federer -VIDEO

Roma, (askanews) - Sarà una sfida tra sorelle: la finalissima degli Australian Open femminile vedrà Serena e Venus Williams contendersi il titolo di regina del campo di Melbourne, il primo torneo del Grande Slam del nuovo anno.

Dopo il successo della 36enne Venus sulla connazionale Vandeweghe, di 11 anni più giovane per 6-7, 6-2, 6-3, è arrivato quello di Serena che ha battuto la croata Lucic-Baroni 6-2, 6-1 in appena 50 minuti.

Sabato 28 gennaio va dunque in scena la puntata numero 28 di una saga cominciata nel 1998 proprio in Australia, quando Venus eliminò al secondo turno Serena, che poi però l'ha superata nel bilancio dei confronti diretti per 16 a 11).

Sul fronte maschile, l'immenso Federer, a 35 anni suonati, vola in finale, dopo aver battuto in semifinale il connazionale Stan Wawrinka. Lo svizzero, 17esimo nella classifica Atp, attende ora il vincente tra lo spagnolo Rafa Nadal, nona testa di serie e tornato in forma, e il bulgaro Grigor Dimitrov, sorpresa di questo Slam.

