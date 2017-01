Australian open, Federer in finale: "Nemmeno nei miei sogni"

Roma, 26 gen. (askanews) - "Mai nemmeno nei miei sogni più arditi avrei immaginato di arrivare così lontano agli Aus Open". E' un "King Roger" stanco ma felice di rispondere alle domande di Jim Courier nella tradizionale intervista post match, dove gli è stato chiesto anche del medical time out dopo la conclusione del quarto set: "Non avevo mai chiesto un MTO in vita mia e mi sono detto perché non farlo. Ho un problema alla gamba che mi porto avanti dall'inizio della settimana". Ora ha 72 ore di tempo per riposare, in attesa di conoscere il nome del suo avversario: " Indipendentemente da chi vincerà sarà dura. Dimitrov ha un gioco completo e riesce a variare molto. E Rafa per me ha rappresentato sempre l'avversario più complicato: in questi anni mi ha costretto sempre a migliorarmi. Abbiamo disputato battaglie epiche: sarebbe davvero irreale giocarci un altro titolo Slam". Onore delle armi da Stan Wawrinka: "Non so cosa dire. Sono orgoglioso di come ho giocato e ho lottato. Ma lui è il più grande di sempre"